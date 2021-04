Wordt het zo'n vreemde Willem II - RKC als in oktober 2012?

Voor een reeks met vaste basis zoals nu, moeten we terug naar het Willem II van 1987 met Bud Brocken en Wim van der Horst

7 april Toen het eerste fluitsignaal klonk bij Willem II - AZ afgelopen weekend, was er sprake van een behoorlijk bijzondere situatie. Want voor de vijfde keer op rij begonnen de Tilburgers met dezelfde elf spelers aan een competitiewedstrijd. Voor ’t laatst gebeurde dat bij de Tricolores in de eredivisie in 1987. Aan de huidige reeks komt zaterdag in Almelo waarschijnlijk een einde.