Worstelende Hornkamp snakt naar goals: ‘Met het publiek gek worden... Man, daar hou ik van’

Rechtszaak van de baan: Willem II en ontslagen Mathijsen akkoord over vertrekre­ge­ling

Vier weken nadat hij op non-actief werd gesteld, is Joris Mathijsen officieel weg bij Willem II. De club en de voormalig technisch directeur hebben een akkoord bereikt over de afwikkeling van zijn contract, zo hebben de Tricolores bekendgemaakt. Daarmee is een rechtszaak van de baan.

6 april