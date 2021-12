Worstelende Wriedt zelfkritisch op jacht naar verbetering: ‘Als je me niet kent, kan ik lui lijken’

Het blijft een mooi contrast: de imposante verschijning die Kwasi ‘Otschi’ Wriedt is, en hoe vertederend hij af en toe kan zijn. De aanvaller is voor het interview binnen komen sloffen met een gezicht dat op onweer staat, maar een paar tellen later is er een verlegen glimlach op zijn gezicht verschenen. Op verontschuldigende toon dient hij een verzoek in om Duits of Engels te mogen praten.