Wriedt per direct weg bij Willem II: spits verkast naar Tweede Bundesliga

In de zomer van 2020 kwam Kwasi Okyere Wriedt (bijnaam ‘Otschi’) naar Willem II, dat hem overnam van Bayern München II. Daar maakte hij indruk als doelpuntenmaker, in zijn eerste seizoen in Tilburg trof hij ook acht keer doel. Dit seizoen speelde Wriedt in achttien van de negentien competitieduels: zestien keer stond hij in de basis, twee keer viel hij in en één keer (Ajax-uit) bleef hij de hele wedstrijd op de bank.