Wriedt voelt de druk om te presteren: ‘Tilburg moet de beste Otschi nog leren kennen’

Geen breuk geconsta­teerd bij Pol Llonch; wel enkelbles­su­re

19 juli De blessure die Pol Llonch zaterdag opliep in de oefenwedstrijd tegen Excelsior, is niet ernstig. Dat heeft onderzoek uitgewezen. Er is geen breuk geconstateerd bij de Willem II’er, maar hij moet wel even aan de kant blijven met een enkelkwetsuur. Dat laat een woordvoerder van Willem II desgevraagd weten.