Wriedt wil als topscorer naar Willem II komen

Willem II: record in aantal seizoen­kaar­ten op eerste dag

12 mei In een seizoen waarin Willem II toch al zoveel records neerzette kwam er nog eentje bij. Binnen een halve dag verlengden maar liefst 1700 mensen hun seizoenkaart. Dat is nooit eerder gebeurd, terwijl het onzeker is of er ook veel wedstrijden in het stadion te bekijken zijn.