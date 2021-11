Yeboah leidt Willem II in besloten oefenduel voorbij FC Utrecht

De toverdrank lijkt uitgewerkt bij Willem II, dat nu dik verliest van laagvlie­ger Sparta

De competitie begon zo voortvarend voor Willem II, dat zelfs nog even op plek 2 stond. Maar in oktober was er geen enkele zege voor de Tilburgers. En ook de eerste wedstrijd in november, thuis tegen laagvlieger Sparta, eindigde zaterdagavond in een grote deceptie: 0-3. De toverdrank lijkt (tijdelijk?) uitgewerkt.

7 november