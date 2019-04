Zlatan of Guidetti? Willem II’er Isak scoort veel vaker

Zlatan schoot er in 2001 in zijn eerste tien wedstrijden vier binnen voor Ajax. Een seizoen later werd hij eerste spits voor de Amsterdammers, in dat seizoen scoorde hij vijf keer in de Champions League en dertien keer in de competitie. Dat doelpuntenaantal kan Isak met nog zes wedstrijden te gaan dus nog wel evenaren. En dat in een half seizoen. Voor de tien doelpunten en drie assists waar Isak nu op staat, had Ibrahimovic bij Ajax liefst 38 duels nodig.