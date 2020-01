Zo gaat het een jaar na zijn vertrek bij Willem II met Fran Sol

Precies een jaar geleden kwam het bijzondere tijdperk-Fran Sol bij Willem II abrupt ten einde. De Spaanse spits maakte een miljoenentransfer naar Dinamo Kiev en verdween in Tilburg grotendeels van de radar. Hoe vergaat het hem in Oekraïne?

Sol beleefde halverwege februari een spectaculaire entree bij zijn nieuwe werkgever. Met de enige treffer van de wedstrijd schoot hij Dinamo Kiev ten koste van Olympiakos Piraeus naar de achtste finales van de Europa League. Amper een week later was het ook voor het eerst raak in de competitie, in het met 5-0 gewonnen thuisduel met Zorya Luhansk.

De 27-jarige aanvaller, voor wie Willem II 3,5 miljoen euro ontving, leek hard op weg om ook in de hoofdstad van Oekraïne de harten te veroveren, maar al snel ging het mis in Chernihiv. Tijdens het uitduel met Desna moest Sol zich noodgedwongen laten vervangen vanwege een schouderblessure, die al sluimerde in zijn laatste weken bij Willem II. Een serieuze schouderblessure, zo bleek later. De Spanjaard moest onder het mes en kon maandenlang niet in actie komen. De rest van het seizoen, waaronder het EL-tweeluik met Chelsea, ging aan de neus van een verdrietige Sol voorbij.

Volledig scherm Fran Sol debuteerde in het oefenduel met Dinamo Kiev. © Dinamo Kiev

Niet gelukt om basisplaats te heroveren

Nadat Sol ook de Super Cup en de eerste competitiewedstrijd van het huidige seizoen moest missen vanwege een spierblessure, is het hem niet meer gelukt om zijn basisplaats definitief te heroveren. De oud-Willem II’er startte tussen september en oktober nog wel in de basis tegen achtereenvolgens SK Dnipro-1, FK Oleksandria, Karpaty Lviv en FK Lviv, maar kwam in die duels niet tot scoren. Sterker nog, in de laatste twee duels werd Sol al in de rust naar de kant gehaald.

In de groepsfase van de Europa League moest de Spaanse spits zich tevreden stellen met een invalbeurt van negen schamele minuten in de laatste groepswedstrijd tegen FC Lugano. Dat was direct het laatste Europese optreden dit seizoen van Dinamo Kiev, dat in de poule als derde eindigde achter Malmö FF en FC Kopenhagen.

Eindelijk weer eens bij de eerste elf

Tijdens het laatste competitieduel voor de winterstop, uitgerekend op bezoek bij Desna, waar Sol vorig jaar zijn schouderblessure opliep, mocht de spits eindelijk weer eens in de basis beginnen. Scoren deed hij niet op die vijftiende december, zoals hem het hele seizoen nog niet lukte.