Zondagsschot en fout achterin, weg roze wolk van Willem II

Willem II-speler Bartek Urbanski nog steeds in Polen op zoek naar nieuwe club

1 februari Willem II-speler Bartek Urbanski verblijft nog steeds in Polen. De 20-jarige middenvelder, die bij de Tilburgse club niet in aanmerking komt voor een plaats in de wedstrijdselectie, zoekt nog steeds een club. De Poolse transfermarkt is ook nog de hele maand februari open.