Zoom-meeting met Hofland en Jacobs overtuigde gewilde Woudenberg: ‘Ze hielden een hele presentatie’

Na een lang seizoen met SC Heerenveen (dat nog in de play-offs om Europees voetbal speelde) was het plan van Lucas Woudenberg en zijn vriendin duidelijk: even uitwaaien in de zon en twee weken niet aan voetbal denken. Maar dat mislukte. ,,We waren lekker op vakantie in Griekenland, ik had tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat hij me zoveel mogelijk met rust moest laten en me alleen moest storen als er écht iets gaande was.”