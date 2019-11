Zoveel te juichen als nu was er lang niet bij Willem II

Het is goed toeven in het Koning Willem II Stadion in 2019 tot dusverre. Niet alleen omdat het steeds sfeervoller wordt bij thuiswedstrijden van de Tricolores, ook omdat er geregeld overwinningen zijn te vieren. Negen al dit kalenderjaar en dat is best bijzonder. We moeten meer dan tien jaar terug voor zoveel succes op Tilburgse bodem. In 2008 won Willem II negen van z'n zestien thuiswedstrijden in de eredivisie. Het huidige kalenderjaar, 2019, kent tot dusverre exact dezelfde cijfers: negen zeges, één gelijkspel en zes nederlagen. Met de kanttening dat er dit jaar nog twee thuisduels volgen, tegen Sparta en Fortuna Sittard. Het kunnen dus elf eredivisiezeges worden.