Zoveelste zure nederlaag Willem II: Gedesillusioneerd, verdrietig, wanhopig, boos...

Spelers, stafleden, scheidsrechters, ballenjongens. Iedereen was al lang in de kleedkamer, zo’n tien minuten na het laatste fluitsignaal van de man-van-de-wedstrijd, arbiter Sander van der Eijk. Of toch niet iedereen. Eén speler van Willem II liep nog vertwijfeld rond op het veld, met de handen voor zijn ogen. Om er even later zelfs bij te gaan zitten. Gedesillusioneerd, wanhopig, radeloos, verdrietig, boos. Mannetjesputter Pol Llonch leek het ook niet meer te weten. Wéér een nederlaag voor zijn ploeg, en de manier waarop ook... Fysiektrainer Chima Onyeike moest hem komen troosten en met een arm om de schouder van de Spanjaard vertrokken ook zij dan toch richting catacomben. Er blijft Willem II ook weinig bespaard.