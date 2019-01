Zsombor Kerekes: Willem II-flop die één keer schitterde

Peters is weer fit, Avdijaj nog niet

25 januari Willem II kan zondag bij de uitwedstrijd tegen FC Utrecht weer beschikken over centrale verdediger Jordens Peters. Donis Avdijaj is nog steeds fit, terwijl ook Karim Coulibaly en Diego Palacios ontbreken. De laatste zal nog wel een tijdje weg zijn want Ecuador plaatste zich voor de finalepoule bij het Zuid-Amerikaanse kampioenschap voor landenploegen tot 20 jaar.