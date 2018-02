Zure nederlaag Willem II in Almelo

De Tilburgers hadden een stroeve start in het Polman Stadion, waar de thuisploeg het eerste halfuur de lakens uitdeelde en een trits hoekschoppen mocht nemen. Dat leverde slechts één grote kans op. Vincent Vermeij kopte vrijstaand uit een corner over het doel van Mattijs Branderhorst.

Open doel

En in plaats van te gaan rusten met een voorsprong, keer Willem II halverwege toch nog tegen een achterstand aan. Na een snelle uitbraak van de Heraclieden haalde Vermeij van dichtbij de trekker over: 1-0.

Na rust kwamen de Tricolores wel goed uit de startblokken. Jordy Croux schoot in kansrijke positie voorlangs en even later waren in één aanval eerst Ogbeche en daarna Croux dicht bij de gelijkmaker. Beiden zagen hun inzet geblokt door een been van een Heraclied.