Zwolle kan weer het keerpunt zijn voor Willem II

Vangelis Pavlidis laat een paar kansjes liggen bij de Grieken bij 0-0 gelijkspel

14 oktober Vangelis Pavlidis kwam woensdagavond in Athene voor de tweede keer dit seizoen Ibrahim Dresevic tegen. De twee ontmoetten elkaar bij de ouverture van Willem II in Heerenveen. Deze keer betrof het Griekenland - Kosovo in de C-divisie van de Nations League.