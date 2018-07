Alle ogen gericht op Modric en Rakitic

Met spelers als Modric en Rakitic op een veld zijn ‘oeh-’ en ‘ah-momentjes’ goed mogelijk uiteraard. Feit is dat het spektakel vooral van die kant moet komen. Van Kroatische kant dus. Rusland presteert zonder meer verrassend in eigen land, maar valt tot dusver nog niet echt te betrappen op heel avontuurlijk en opwindend voetbal. Ook al werd titelfavoriet Spanje verslagen na het nemen van strafschoppen. De tegenstander het voetbal onmogelijk maken; dat is zo’n beetje de strategie van het gastland. Voornaamste vraag is of Modric en co vanavond langs de bus zullen komen, die Rusland ongetwijfeld weer parkeert in het eigen strafschopgebied. Lukt dat, dan kan het heus een vermakelijk potje worden. Lukt dat niet, dan is er in elk geval nog de spanning die het affiche aantrekkelijk maakt.