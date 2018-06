Amrabat over arbiter: 'Hij vroeg nog net z'n shirt niet'

Marokko is door de 1-0 nederlaag tegen Portugal uitgeschakeld op het WK in Rusland en dat komt hard aan bij de Leeuwen van de Atlas. Feyenoord-speler Karim El Ahmadi kan het nauwelijks geloven. ,,Ongelofelijk dat we er vandaag niet eentje gescoord hebben", zo vertelt hij bij de NOS.



El Ahmadi verweet bovendien scheidsrechter Geiger dat hij bij de 1-0 van Ronaldo een Portugese overtreding over het hoofd zag. ,,Op de beelden zagen we dat het duidelijk een overtreding was." Ook zou Pepe in de tweede helft hands hebben gemaakt in het strafschopgebied. Volgens Amrabat was Geiger onder de indruk van Ronaldo en co. ,,Ik hoorde van Pepe dat hij in de eerste helft om Pepes shirt vroeg. Kom op hé, het is een WK. Het is geen circus hier."



Tekst gaat verder onder de foto.