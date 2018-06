Argentinië murw na wanprestatie: 'Ik heb gevoelloos zitten kijken'

De wanprestatie tegen Kroatië veroorzaakte in Argentinië een aardbeving die de komende dagen nog volop naschokken zal geven. Lionel Messi is de gebeten hond, bondscoach Jorge Sampaoli misschien nog wel meer. Max Caldas, coach van het Nederlandse hockeyelftal én Argentijn, is duidelijk in zijn analyse. ,,Sampaoli heeft nooit rust gebracht. Hij gedraagt zich als een clubcoach."

Eén schotje. Eén bal richting het strafschopgebied. Twee balcontacten in de zestien. Nul goals. Nul assists.



Het zijn niet de statistieken van een gemiddelde eredivisiewedstrijd van Ard van Peppen, Miquel Nelom of Elmo Lieftink. Het is de cijfermatige samenvatting van de prestatie van Lionel Messi, gisteravond tegen Kroatië. Ontluisterend, voor een speler met zijn kwaliteiten.

Als je er wat dieper in duikt, wordt het nog een beetje triester. Over de hele wedstrijd had de man om wie het allemaal zou moeten draaien maar 49 balcontacten. De aalvlugge dribbelaar rende maar 600 meter op een snelheid hoger dan 20 km/h, bijna 200 meter minder dan het gemiddelde van zijn teamgenoten.

Zijn topsnelheid was 27,4 kilometer per uur. Vergelijk dat eens met Luis Advincula, de geblondeerde rechterflankspeler van Peru. Tegen Frankrijk lag zijn snelste sprint boven de 36 kilometer per uur. Cristiano Ronaldo haalde de 34, tegen Spanje. Feitelijk deed Lionel Messi tegen Kroatië niet mee.

De Argentijnse pers was snoeihard in zijn oordeel. ,,Hij kijkt naar de grond, verdwijnt als eerste in de kleedkamer en mist totaal de connectie met zijn ploeggenoten", schreef de Argentijnse sportkrant Olé. ,,Messi is nooit de leider geweest die we nodig hebben."

Maar als je als erkende voetbalnatie met 3-0 verliest van een land met vier miljoen inwoners, dan is er meer aan de hand. Het was niet één speler die niet thuis gaf, het was een heel elftal, de keeper incluis. Als de beste speler van je ploeg, de beste speler van de wereld misschien zelfs, de bal niet raakt, dan is er iets helemaal niet in orde.

Hoe klein de rol van Messi was, is goed te zien in de bewegende pass map die de Nederlandse voetbalanalist @11tegen11 op Twitter zette. In delen van de wedstrijd werd de sterspeler minutenlang niet bereikt door zijn ploeggenoten.

Volledig scherm Max Caldas, bondscoach van het mannenhockeyteam. © ANP De pijlen in Argentinië gaan daarom niet alleen richting Messi. Ook bondscoach Jorge Sampaoli moet het ontgelden, en Max Caldas begrijpt dat wel. De coach van het Nederlandse hockeyteam, Argentijn van geboorte, denkt dat Sampaoli nooit de rust heeft gebracht die het team nodig had.



,,Als je wilt presteren, moet je een duidelijke lijn volgen. Dan krijg je groei, en rust. Argentinië heeft de laatste jaren een aantal keer van coach gewisseld. Dan moet je als team telkens weer op nul beginnen. Sampaoli wil bovendien dat zijn ploeg in vier verschillende opstellingen kan spelen, in vier verschillende systemen. Hij gedraagt zich als een clubcoach. Bij een nationaal team heb je telkens maar een paar dagen. Als je in die paar dagen zoveel verschillende dingen wilt, is dat niet bevorderlijk voor de rust, en ook niet voor het vertrouwen."

Ook is er de stijl van Sampaoli, driftig gebarend langs de lijn, met korte mouwtjes, de getatoeëerde armen duidelijk zichtbaar. Caldas: ,,Hij liep er bij als een gestresste kip. Al dat schreeuwen, rennen en acteren. Wat moet je daar als speler nou mee? De coach moet zijn werk bij het begin van de wedstrijd gedaan hebben."

Dat was niet het geval. Tactisch klopte er geen hout van wat Argentinië deed, zeggen analisten. ,,Argentinië had geen plan, het was een complete chaos", zei voormalig topspits Alan Shearer bij de Britse omroep BBC. ,,Het was moeilijk voor Messi", vulde Chelsea-middenvelder Cesc Fabregas aan. ,,Er staat geen kwaliteit achter hem. Hij heeft iemand nodig die samen met hem kan opbouwen. Hij miste Ever Banega of Giovani Lo Celso echt."

Quote Ik heb gevoelloos zitten kijken. Ik kon niet geloven wat ik zag, was echt flabber­gasted Max Caldas

Dat het niet liep was al snel duidelijk. Ex-international Pablo Zabaleta, die aan de zijde van Messi de finale van 2014 speelde, kon zich zo'n slechte wedstrijd van de Argentijnen niet herinneren. ,,Het team was zo zwak. Ze waren voorspelbaar en creëerden niks. Ze speelden te traag om Messi diep op het veld aan de bal te krijgen."

Dan de beuk er maar in, zou je zeggen, maar ook dat was er niet bij. Fabregas noemt Argentinië 'een gebroken team', dat meer tegen dan met elkaar speelde. Dat het met de eenheid niet helemaal snor zit, bleek wel uit de reactie van spits Sergio Aguero op een uitspraak van zijn coach Sampaoli. ,,Laat hem maar zeggen wat hij wil", zei de Manchester City-spits, voor hij wegbeende.

Ondertussen is het Argentijnse volk in rouwstemming. Dat er nog een theoretische kans op plaatsing is, is een strohalm, maar zorgt allerminst voor positivisme.

Caldas, die de komende dagen met het Nederlandse team om in Breda om de Champions Trophy strijdt, klinkt nog steeds ontgoocheld als hij over de wedstrijd van donderdag praat, verdoofd haast. ,,Ik heb gevoelloos zitten kijken. Ik kon niet geloven wat ik zag, was echt flabbergasted. Ik proefde geen verbondenheid, niet de wil om chaos te creëren bij de tegenstander. Ik proefde geen initiatief. Ik was verbaasd en verdrietig. Het was vermoeiend om naar te kijken."

Messi, in een van zijn spaarzame momenten in het vijandelijke strafschopgebied.