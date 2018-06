Bayern-clash in Kazan tussen Lewandowski en James

Colombia en Polen leken op voorhand de favorieten in groep H, maar een nederlaag in het onderlinge duel betekent vanavond vrijwel zeker uitschakeling. Alle ogen zijn gericht op Bayern München-sterren James Rodríguez en Robert Lewandowski. Een voorbeschouwing.

Naar wie moeten we kijken?

Hij begon tegen Japan vanwege een kuitblessure nog op de bank. James Rodríguez schitterde op het WK van 2014 en verdiende zo een transfer naar Real Madrid. De Colombiaan kon het bij zijn invalbeurt tegen Japan nog niet laten zien, maar hij is nu topfit. Bij Polen weten ze dan ook op wie ze moeten letten. ,,Hij is de locomotief van hun ploeg en kan heel, heel gevaarlijk worden'', zei Piotr Zielinski.

Ook voor Colombia is er één man die afgestopt moet worden: Robert Lewandowski. ,,Ik denk dat we de spelers hebben die met Lewandowski kunnen afrekenen, maar we moeten de hele tijd waakzaam zijn'', aldus PSV-verdediger Santiago Arias.

Volledig scherm © AFP

Hebben de ploegen een verleden met elkaar?

Het is alweer twaalf jaar geleden dat beide landen elkaar voor het laatst troffen. Colombia won in Polen met 1-2. Polen won in 1985 voor het laatst van de Zuid-Amerikanen (1-2). In totaal speelden beide ploegen zeven keer tegen elkaar. Colombia won vier keer, Polen zegevierde in twee duels en één keer bleef het onbeslist. Al erkent Polen twee wedstrijden in 1983 niet.

Wie is de favoriet?

Door de snelle rode kaart én de penalty van Japan - al in de derde minuut - hebben we Colombia nog niet echt goed aan het werk kunnen zien. Zelfs met een man minder hadden de Zuid-Amerikanen het betere van het spel. Met James in de basis moet Colombia het nu tegen Polen laten zien.

Volledig scherm PSV'er Arias (4) in actie tegen Japan. © REUTERS

Verder nog iets opvallends?

De laatste keer dat Polen op een WK geen goal tegen kreeg was in 1986. De Polen wonnen in Mexico met 1-0 van Portugal dankzij een goal van voormalig Feyenoorder Wlodzimierz Smolarek. In clubverband scoorden James Rodríguez, Carlos Bacca en Luís Muriel tegen keeper Juventus-keeper Wojciech Szczesny.