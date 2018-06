Blatter rekent bij WK op gebruikelijke namen

,,We zijn acht dagen voor de WK-start. Mijn top vier in willekeurige volgorde: Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Spanje. Ik geloof in aanvallend voetbal'', schrijft Blatter, die eraan toevoegt dat Nigeria en Uruguay in Rusland voor een verrassing kunnen zorgen.



De 82-jarige Zwitser werd drie jaar terug na het zoveelste corruptieschandaal voor zes jaar geschorst door de ethische commissie van de FIFA. Of hij het komende WK gaat bezoeken, is niet duidelijk. Blatter is wel uitgenodigd door de Russische president Vladimir Poetin.