'Buikpijn bij het zien van de aftakeling van Diego Maradona'

Dinsdagavond in Sint-Petersburg was het zoveelste dieptepunt. Die treurige beelden van een laveloze Maradona, afgevoerd door zijn vrienden en beveiligers. Argentinië boekte een zeer belangrijke overwinning op Nigeria, maar na afloop ging het tot in den treure over de gevallen wereldster. Overal zag je beelden terugkomen van het beschamende gebrul van El Diego, van het gescheld en van zijn aftocht, genadeloos gefilmd.



Gisteren vertelde een Argentijnse kennis nog over de worsteling met dit soort beelden. Heel veel Argentijnen schamen zich inmiddels voor Maradona, maar tegelijk voelen ze zich ook medeplichtig. Het is een soort nationale gewetensvraag geworden: is El Diego gek van zichzelf, of is hij stilaan gek gemaakt door de adoratie die hem inmiddels al zo'n veertig jaar lang ten deel valt?



Is Maradona, een eenvoudige man van straatarme komaf, niet domweg kapot gemaakt door al die heldenverering? Door de totale hysterie die hem overal omringt? Had de jonge Diego niet wat beter beschermd kunnen worden, tegen alle verleidingen, tegen alle bloedzuigers om hem heen?