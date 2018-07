Courtois heeft geen goed woord over voor Frankrijk en arbiter

,,Ik heb nog nooit gezien dat een spits zo ver van doel speelt, zelfs niet met Chelsea. Het is hun goed recht om zo te spelen, ze weten dat wij daar niet goed mee om kunnen gaan. Maar het is niet mooi om te zien. Deze ploeg was zeker niet beter. Frankrijk verdedigt goed, met kracht. Details hebben beslist. Ik had liever verloren van Brazilië dan tegen dit Frankrijk."



Courtois was ook niet te spreken over de Uruguayaanse scheidsrechter Andres Cunha. ,,Ik weet niet waar ze zo'n scheidsrechter vandaan hebben gehaald. Hij heeft helemaal niet goed gefloten. De Fransen waren veel te veel tijd aan het rekken."



Hij hoopt het WK nog wel goed af te kunnen sluiten. ,,Nu moeten we derde worden en afsluiten met een overwinning.''