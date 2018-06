De mug in Volgograd extra tegenstander Nigeria en IJsland

Door Yorick Groenewegen



Alfred Finnbogason gaat niet naar de maan en is ook geen imker. Op Twitter (zie onder) laat de spits van IJsland zien hoe hij zich probeert voor te bereiden om tegen Nigeria ongestoord te kunnen voetballen in Volgograd. Het is ironisch bedoeld, maar maandag hadden de voetballers van Engeland en Tunesië knap last van het ongedierte in het zuidwesten van Rusland.



Harry Kane was toch nog verrast door de steekvliegjes. ,,We wisten dat er veel zouden rondvliegen in het stadion, maar het waren er meer dan we gedacht hadden”, aldus de aanvoerder van ‘The Three Lions’, die de 2-1 zege veiligstelde. ,,Voor de wedstrijd en tijdens de rust hebben we ons allemaal ingespoten met muggenspray. Dat was nodig ook, want ze kropen soms zelfs in je mond.”



Hoe het vanmiddag in en om het stadion zal zijn, is de vraag. Ecoloog Elena Ivantsova legt in de Russische krant Komsomolskaya Pravda uit dat het waarschijnlijk mee zal vallen. ,,De piek van de muggen is verstreken. Onderzoek laat zien dat het ongedierte waarschijnlijk niet meer zal toenemen.” Ook zijn er in de omgeving van het stadion insecticide ingezet.