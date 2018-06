De Rekenmeesters: hoe zit het precies in groep D, de poule van Argentinië?

Staat in de stand nog onder IJsland, maar heeft in tegenstelling tot de IJslanders zijn lot nog wél min of meer in eigen hand. Bij een grote zege op Nigeria is kwalificatie normaal gesproken een feit, ervan uitgaande dat IJsland niet met even grote cijfers van Kroatië wint. Maar als Argentinië met bijvoorbeeld maar één goal verschil wint, moet het hopen dat IJsland Kroatië niet verslaat. De achterstand van Argentinië op IJsland is nu 1 goal. Het is best mogelijk dat Argentinië en IJsland exact gelijk eindigen (bijvoorbeeld als Argentinië met 2-0 wint en IJsland met 2-1). In dat geval geven gele en rode kaarten de doorslag. Dat is in het voordeel van IJsland. Argentinië staat nu op 3 gele kaarten, het sportieve IJsland nog op 0. Dus: als Messi het op zijn heupen krijgt, is er nog hoop voor Argentinië. Voor de ware voetballiefhebber zou het een zegen zijn, als Messi door mag op het WK.