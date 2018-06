De spaghetti is weg, nu nog het zinloze gedribbel

Russen willen een leuk toernooi, en dat krijgen ze

7:10 Als er iets is waarmee het WK in Rusland zich onderscheidt van eerdere edities, dan is het wel het totale gebrek aan ophef over randzaken. De spelers op het veld gedragen zich als koorknapen, de hooligans houden zich koest en politieke controverse ontbreekt. Eigenlijk gaat het alleen maar over voetbal.