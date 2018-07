Deschamps beseft: Henry zit in lastige situatie

Rakitic: In Kroatië breekt nu de hel los

8 juli Kroatië had voor de tweede keer op het WK voetbal strafschoppen nodig om een ronde verder te komen. Na Denemarken in de achtste finales, velden de Kroaten in de kwartfinales gastland Rusland vanaf de penaltystip. ,,Wat een dramatische ontknoping weer'', zei aanvoerder Luka Modric na het duel, dat na de reguliere 90 minuten en de verlenging op 2-2 was geëindigd.