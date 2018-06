Dit zijn de mooiste WK-shirts aller tijden volgens Sjoerd Mossou

Het WK-shirt van Nigeria is zo populair dat het al niet meer te krijgen is. Ook die van Brazilië is weer prachtig, maar dat is het shirt van de Seleção altijd. AD Sportwereld vroeg haar eigen voetbalshirtjes-fetisjist Sjoerd Mossou naar de tien mooiste tenues door de jaren heen. In willekeurige volgorde.

Brazilië 1958

,,Het beroemde tenue: geel shirt, blauwe broek, witte kousen met een groen boordje. In het boek Futebol van Alex Bellos wordt de ontstaansgeschiedenis van dat tenue prachtig beschreven. Brazilië draagt het pas vanaf de jaren ’50. Daarvoor speelden ze in het wit. In 1958 werden ze wereldkampioen in dat shirt, dus dit was de eerste keer dat het tenue haar beroemdheid verwierf. Dat van 1970 was misschien nog wel iconischer, maar dat kwam omdat dit het WK was dat voor het eerst met kleurentelevisie was te zien."

Volledig scherm Pele in het beroemde gele tenue met blauwe broek. © Brazil

Sovjet-Unie 1966

,,Heel erg rood en heel erg communistisch met de letters CCCP. Het was uniek om de naam van een land op de borst te zetten en daardoor was het bijna een politiek statement. In 1970 speelden ze er ook mee. Het grappige is dat het shirt toen werd gemaakt door Umbro, samen met Adidas en Puma een van de eerste grote commerciële merken voor sportkleding. Umbro was de grootste van Engeland in voetbalshirtjes. Umbro als sponsor van de Sovjet-Unie staat haaks op het communistische gedachtegoed. De retro-variant van het CCCP-shirt is zo klassiek dat het bijna cliché is geworden, maar het origineel blijft prachtig. In 1974 speelde Oost-Duistland ook met de letters DDR op de borst.’’

Peru 1978

,,Het witte shirt met de rode schuine baan. Het shirt van Teófilo Cubillas, de sterspeler van de jaren’70. Een geweldige speler in een eenvoudig, mooi Adidas-shirt. Argentinë won dat jaar met 6-0 van Peru. Inderdaad, de onbewezen omkoopaffaire, maar daarna is de volledige graanproductie van Argentinië naar Peru vervoerd. Het blijft een schitterend shirt en ook dit WK doet Peru weer mee. Weer in dat klassieke tenue. Er is bijna niks aan veranderd.’’

Volledig scherm Teofilo Cubillas in actie namens Peru. © Action Images / MSI

Schotland 1978

,,Donkerblauw shirt van Umbro. Met de Umbro-baan op de mouw. Archie Gemmil scoorde in dat shirt tegen Nederland, de groepswedstrijd die eindigde in 2-3 voor Schotland. Desondanks haalde Nederland met de hakken over de sloot de volgende ronde. De Schotten hebben die goal van Gemmil gekozen tot het mooiste doelpunt uit de geschiedenis. Dit is een puur individuele keuze van mezelf. Donkerblauw met witte boordjes en witte kraag. Geweldig."

Italie 1982

,,Het prachtige Azzurri-blauw. En met de Italiaanse kleuren rood-wit-groen in het boordje. Alles klopt aan dit shirt. Paolo Rossi wordt dat toernooi topscoorder met nummer 20. Dit is het ultieme Italië-shirt. Al zijn Italië-tenues eigenlijk altijd mooi, net als dat van Brazilië. Het tenue is in bijna al zijn uitvoeringen iconisch. Het Italië-shirt van 2002 is bijvoorbeeld ook prachtig. Het blijft een modeland hè. Ook hun kostuums en trainingspakken zijn altijd top."

Volledig scherm Paolo Rossi tijdens het WK 1982. © © PICS UNITED

Mexico 1998

,,Het groene shirt waar een groot Inca-hoofd in is verweven. Een uniek ontwerp van een heel klein en onbekend merk, Aba Sport. Het is een van mijn favorieten omdat het ook heel erg een jaren ’90 shirt is. In de jaren ‘80 waren voetbalshirts nog gewoon voetbalshirts, maar dit is de tijd dat voetbalshirts straatmode werden. Dat zie je in dit shirt goed terug. Het werd steeds gekker met rare designs en ingeweven motieven, maar deze is heel goed gelukt."

Volledig scherm Luis Hernandez viert zijn goal tegen Zuid-Korea op het WK 1998. © REUTERS

Duitsland 1990

,,Het ultieme Duitsland-shirt. Van Adidas met de zwart-rood-gele baan met knik. Vanwege die streep is het een grafisch designklassieker geworden. Het is zo herkenbaar. Het shirt is meer het shirt van Rudi Völler, Jürgen Klinsmann of Lothar Matthaus. Het is een internationaal iconisch shirt dat ze ook bij het EK in 1988 hebben gedragen. Het grafisch ontwerp maakt het zo bijzonder, zeker ook in die tijd. Daarvoor speelde Duitsland altijd in een volledig wit shirt.’’

Volledig scherm Duitsland viert het wereldkampioenschap in 1990. © AP

Nederland 2014

,,Het mooiste Nederlands elftal-shirt in de moderne tijd. Volledig oranje met een witte leeuw. Extra iconisch geworden door het WK met Louis van Gaal. Het is schitterend ontworpen. Geen tierelantijnen, met oranje boordjes en kraag. Broekje helemaal wit, zonder oranje streepje. Klassieker kan haast niet. Hiervoor had de KNVB een heel lelijke gestileerde leeuw, maar dit is de terugkeer naar de leeuw zoals die bedoeld is. Dit shirt kun je zelfs bij dit aankomende WK nog prima dragen.’’

Volledig scherm Nederland tijdens het WK 2014, inclusief witte leeuw op de borst. © Pim Ras Fotografie

Argentinië 1986

,,De lichtblauwe en witte strepen zijn prachtig. Maar het geheim zit hem in het zwarte broekje, net als bij het Feyenoord-tenue. In de WK-finale van 1990 speelde Argentinië met witte broeken en het is vast geen toeval dat toen werd verloren. De zwarte broek geeft kracht aan het tenue met zachte kleuren. Die zwarte broek maakt het Argentijns. Ruig. Daarnaast is het ook het ultieme Maradona-shirt, al was het blauwe tenue waarin hij scoorde tegen Engeland ook mooi. Maar dit is een prachtig jaren ‘80 shirt. Het merk Le Coq Sportif met een tof embleem plus het design van de rugnummers maakt het helemaal af.’’

Volledig scherm Diego Maradona met de wereldbeker. © AP

Nigeria 2018

,,Dit shirt past in de traditie van Nigeriaanse shirts. Het zijn altijd bijzondere ontwerpen, het shirt uit 1994 is ook heel gaaf. Ook dit is weer een echt Afrikaans shirt zoals ze die in de jaren ’90 ook al hadden. De shirts van Kameroen zijn tof en ook beroemd, maar Nigeria gaat nog een stap verder met de Afrikaanse prints. Dat er nu al een enorme run op dat shirt is, bewijst dat voetbalshirts tot de algemeen geaccepteerde straatmode zijn gaan horen. Er zijn dit WK trouwens veel mooie shirts. Engeland, Duitsland zag er goed uit, net als België. Frankrijk is altijd mooi. Ik heb bijna geen lelijke shirts gezien."