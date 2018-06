Doelnet van historische 7-1 op WK geveild

Oefenduel Israël - Argentinië van de baan wegens politieke druk

7:00 De oefenwedstrijd tussen Israël en Argentinië is van de baan. Dat heeft de Argentijnse aanvaller Gonzalo Higuain gezegd tegen de Amerikaanse zender ESPN. Ook diverse media in Argentinië en het Amerikaanse persbureau Associated Press melden dat de wedstrijd is afgeblazen.