Egyptische keeper El Hadary (45) oudste speler ooit op een WK

De Rekenmees­ters: hoe zit het precies in poule A?

12:55 Met de laatste poulewedstrijd op de agenda is het traditioneel gezien rekenen geblazen. Wie moet winnen, wie heeft aan een gelijkspel genoeg, en wie wil juist verliezen om in de volgende ronde een goede tegenstander of een lange verplaatsing te ontlopen? De Rekenmeesters zoeken het voor u uit. Vandaag: Poule A.