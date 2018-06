Feest der herkenning: Eredivisiespelers vs. oude bekenden

Huidige eredivisiespelers

Van de vijftien buitenlandse eredivisionisten hebben wij onderstaande opstelling gemaakt. Feyenoord is hofleverancier van ons elftal. In elke linie vinden we een Feyenoorder terug. De Australische doelman Brad Jones onder de lat, Renato Tapia (Peru) achterin, Karim El Ahmadi is onze Marokkaanse vedette op het middenveld en Nicolai Jørgensen is de Deense doelpuntenmachine in de spits.

Oud-eredivisiespelers

Maar niet alleen huidige eredivisiespelers mogen schitteren op het WK in Rusland. We zien ook veel oude bekenden terug. Al deze wereldtoppers waren ooit te zien op de Nederlandse velden. Misschien wel de opvallendste is de Braziliaanse doelman Cássio Ramos, die in Nederland nooit echt potten kon breken. Bij PSV speelde hij slechts een handvol wedstrijden en daar kon ook een uitleenbeurt aan Sparta niets aan veranderen. Bij Corinthians is hij sinds 2012 wel een vaste waarde.



De verdediging is de laatste linie van Tottenham Hotspur, plus de Mexicaan Héctor Moreno. In de linie daarvoor vinden we Andrés Guardado, Nemanja Matic, Mousa Dembélé en Christian Eriksen. Zij moeten de twee spitsen, Dries Mertens en Luis Suárez, voorzien van goede passes.