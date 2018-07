Fotoserie: Groots onthaal voor Kroatische WK-helden in Zagreb

Parijse metro wijzigt namen stations

10:02 De Parijse metro is zo verguld met de wereldtitel van de Franse voetballers, dat enkele stations tijdelijk van naam wijzigen. Zo is metrostation 'Notre-Dame des Champs' veranderd in 'Notre Didier Deschamps', oftewel 'Onze Didier Deschamps'. Deschamps is de bondscoach van Frankrijk, dat gisteren in Moskou de finale van het WK met 4-2 won van Kroatië.