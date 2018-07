Hazard: Na zes jaar Chelsea misschien tijd voor iets anders

Top 10 Troostfina­les: Topscorers in actie en veel doelpunten

11:26 Na twee voetballoze dagen gaat de bal vanavond eindelijk weer rollen in Rusland, al is het maar voor de troostfinale. De wedstrijd om de derde en vierde plaats voelt misschien een beetje als een treurig onderonsje om brons, maar in de geschiedenis van het WK voetbal waren er toch wel wat memorabele potten tussen nummer drie en vier.