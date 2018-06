Hazard voert druk op: 'Het moet nú gebeuren'

De Belgen beschikken met Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Kevin De Bruyne, Mousa Dembélé, Hazard, Dries Mertens en Romelu Lukaku over spelers die allemaal voor Europese topclubs uitkomen. ,,Als we iets moois willen neerzetten, moet het nú gebeuren'', zegt Hazard, de aanvoerder van de 'Rode Duivels'. ,,In vergelijking met de vorige toernooien zit er nu meer volwassenheid in de groep. We gaan naar Rusland om een prijs te pakken, al wordt dat niet makkelijk.''



Bij het vorige WK in 2014 in Brazilië en bij het EK 2016 bleven de Belgen met vrijwel dezelfde selectie steeds in de kwartfinales steken. Hazard blijft dan ook voorzichtig. ,,We hebben een klein landje en er zijn landen die beter zijn. Brazilië heeft het WK al vijf keer gewonnen en ze hebben de beste speler ter wereld. Frankrijk is ook heel goed. Dat zijn landen die het gewend zijn om te winnen, wij hebben die winnaarsmentaliteit niet. Maar onze motor begint te draaien. Vier jaar geleden speelden we een mooi WK, een kwartfinale spelen is niet niets. Nu is er wel wat meer druk. De mensen verwachten meer van België.''



De ploeg van bondscoach Roberto Martinez begint het WK op 18 juni tegen Panama en speelt daarna tegen Tunesië (23 juni) en Engeland (28 juni).