Het WK van de afwezigen kan beginnen

De top drie van het WK 2014

Duitsland ging er in de eerste ronde uit, Argentinië in de achtste finale, Nederland mocht niet eens meedoen. De gehele top 3 van het WK van 2014 ontbreekt in de kwartfinales. Dat kwam in de recente geschiedenis nooit voor. Ook de top 3 van 2010 (Spanje, Nederland, Duitsland) is er niet meer bij.

Volledig scherm Mario Götze scoort in 2014 tegen Argentinië het doelpunt dat uiteindelijk de winnende goal blijkt te zijn. © EPA

De Europees Kampioen: Portugal

Het Portugese team onder leiding van Ronaldo moest in de achtste finales zijn meerdere erkennen in Uruguay. Daarmee lag de Europees Kampioen er dus al vroeg uit. Ook de Eruopees Kampioen van 2012 (Spanje) kon in 2014 overigens vroeg naar huis: in de groep met Nederland werd het land derde.

Volledig scherm © EPA

De Zuid-Amerikaans Kampioen: Chili

Hier kunnen we kort over zijn: Chili plaatste zich niet eens. De vorige keer dat een winnaar van de Copa America op het WK actief was, was de achtste finale het eindstation. Dat was Uruguay in 2014.

Volledig scherm © Pro Shots

De Aziatisch Kampioen: Australië

Omdat de concurrentie in Oceanië niet al te groot is, doet Australië mee met de Azië Cup. In 2015 wonnen ze die ook. Garantie voor succes is dat niet. Net als de echte Aziatische landen ligt Australië er al vroeg uit.

Volledig scherm © getty

De Afrikaans Kampioen: Kameroen

Ook Kameroen mocht niet meedoen in Rusland, omdat het de kwalificatiepoules niet overleefde. De Afrikaanse landen die wel mee mochten doen, wisten geen van allen de poules te overleven. Het laatste Afrikaanse land dat de kwartfinales haalde was Ghana in 2010.

Volledig scherm © AFP

Concacaf Gold Cup: Verenigde Staten

Ook de VS ontbreken in Rusland, en ook voor Midden- en Noord-Amerika geldt dat geen enkele vertegenwoordiger de kwartfinale haalde. Mexico haalde de achtste finale, Costa Rica en Panama bleven in de poule steken. In 2014 haalde Costa Rica de kwartfinales.

Volledig scherm © AFP

De scheidsrechter van de finale van 2014: Nicola Rizzoli

Rizzolli is inmiddels gestopt, dus had er ook nooit bij kunnen zijn. Wie zijn opvolger wordt? Misschien wel Bjorn Kuipers.

Volledig scherm © Getty Images

De topscorer van 2014: James Rodriguez

Hij scoorde liefst zes keer in Brazilië, en dat hielp Colombia naar de kwartfinales. Nu scoorde James Rodriguez niet en moest hij zelfs het grootste deel van de tijd geblesseerd toekijken. Ook de nummer twee doelpuntenmaker van 2014, Thomas Müller, is er niet meer bij.

Volledig scherm © EPA

De beste speler van 2014: Lionel Messi

In 2014 was zijn uitverkiezing tot beste speler van het toernooi omstreden, want hoe goed was hij nou echt? Dit jaar kan er geen onduidelijkheid over bestaan. Messi was níet de beste speler. In de achtste finales was het klaar met zijn Argentinië.

Volledig scherm © Getty Images

De beste keeper van 2014 : Manuel Neuer

Vier jaar geleden de beste keeper, nu mikpunt van spot in Duitsland. Het is een groot contrast voor Manuel Neuer. Supporters verwijten hem te veel in zijn eigen wereld te leven. Bondscoach Joachim Löw bleef hem trouw.

Volledig scherm © Getty Images

Alle voormalig Gouden Bal-winnaars

Je kunt bij dit kopje ook 'Ronaldo en Messi' invullen, want zij verdeelden de Gouden Bal sinds 2008 onder elkaar. Andere ex-winnaars verschenen niet aan de aftrap in Rusland.

Volledig scherm © AP

Alle eredivisiespelers

Vijftien eredivisiespelers verschenen er aan de aftrap, allemaal zijn ze weer naar huis. Voor negen van hen was het na de groepsfase al klaar: El Ahmadi, Amrabat, Ebuehi, Ghoochannejhad, Gudmundsson, Jahanbakhsh, Jones, Tapia en Ziyech. Arias, Dolberg, Jørgensen, Schöne, Lozano en Tagliafico schopten het één rondje verder.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

(Bijna) alle Europese topscorers

De topscorers van de Champions League (Cristiano Ronaldo), de Primera Division (Messi), de Premier League (Salah), de Bundesliga (Lewandowski), de Serie A (Immobile, Icardi) en ook de Eredivisie (Jahanbaksh): ze zijn er allemaal niet (meer) bij in Rusland. De enige topscorer van een Europese topcompetitie die níet is uitgeschakeld, is Edinson Cavani van Uruguay. Hij dreigt echter door een blessure de kwartfinale te missen.