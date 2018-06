'International Marokko betrokken bij dodelijk ongeluk'

Bij het ongeluk zou een 28-jarige man om het leven zijn gekomen. De bestuurder van de auto zou een voetganger die op een onoverzichtelijke weg wilde oversteken, over het hoofd hebben gezien. Volgens media in Marokko zou nog een andere international bij Harit in de auto hebben gezeten. Zijn identiteit is echter niet bekend. Harit en zijn broertje zouden volgens onbevestigde berichten meteen na het ongeluk op de vlucht zijn geslagen, maar konden kort daarna door de politie worden ingerekend.



Harit kwam bij het WK in Rusland één duel in actie voor het reeds uitgeschakelde Marokko. De middenvelder stond in de basis tegen Iran (0-1) en werd in de 82ste minuut gewisseld.