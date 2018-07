Kroatië-held Subasic draagt WK-succes op aan overleden vriend

De sluitpost was een van de grote helden in de gewonnen achtste finale tegen Denemarken, waarin Kroatië na een bloedstollende penaltyreeks won van de Scandinaviërs. In die serie (de goalie van AS Monaco stopte liefst drie pingels) keek Subasic voorafgaand aan iedere strafschop al even richting de hemel. Na afloop van de sensationele zege toonde de zwaar geëmotioneerde keeper bovendien een shirt met daarop de beeltenis van Custic.

Dat shirt draagt Subasic overigens al jaren, onder zijn wedstrijdtricot. Custic was een aanvallende middenvelder van de Kroatische club NK Zadar, toen hij in 2008 op 24-jarige leeftijd om het leven kwam. Tijdens een wedstrijd met zijn club kwam hij met zijn hoofd terecht tegen een betonnen muurtje dat maar nét buiten het speelveld stond. Hij werd daarop naar het ziekenhuis vervoerd, geopereerd en in coma gehouden, waarna hij een paar dagen later overleed aan zijn verwondingen. Subasic speelde op dat moment samen met Custic bij Zadar, de twee waren goed bevriend. Dinsdag werd Subasic op de persconferentie van Kroatië naar zijn eerbetoon gevraagd, waarop hij in tranen uitbarstte. Na een korte onderbreking sprak hij: ,,Jullie weten allemaal wat er gebeurd is, ik hoef er niet te veel meer over te vertellen.''

Schuldgevoel

Het verhaal van Subasic krijgt nog een extra emotionele lading, omdat hij zich - wrang genoeg - enigszins schuldig voelt. Custic kwam namelijk in botsing met het muurtje nadat Subasic de bal in zijn richting had geschoten en hij een kopduel met een tegenstander verloor. ,,Ik vraag me weleens af wat er gebeurd zou zijn, als ik de bal de andere kant op had geschopt'', sprak Subasic in het verleden al eens.



En dus toonde hij zich dinsdag op de persconferentie bijzonder geraakt. ,,Sorry voor mijn tranen, ik kan ze maar moeilijk in bedwang houden. Hrvoje is nog altijd dicht bij mij. Niet alleen op dit shirt, maar ook in mijn hart.''