Kroatië moet met blik vol topspelers winnen van Nigeria

Naar wie moeten we kijken? De WK-kwalificatie liep niet soepel bij de Kroaten. Maar ontegenzeggelijk barst het elftal van het talent. Met gerenommeerde namen als Luka Modric (Real Madrid), Mario Mandzukic (Juventus) en Ivan Rakitic (FC Barcelona). Maar onze one to watch is Mateo Kovacic, middenvelder van Real Madrid. Nog altijd pas 24. Hij speelt niet alles bij Real Madrid en staat op de radar van topclubs in Engeland en Italië. Dit zou wel eens het podium kunnen zijn waar hij zichzelf (nog meer) in de etalage speelt.