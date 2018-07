Kuipers in actie als vierde official in halve finale

'Henry aarzelt niet om extra informatie over Frankrijk te geven'

8 juli Eén Fransman juicht dinsdag in de halve finale van het WK niet voor zijn eigen land, maar voor België. Als assistent van de Belgische bondscoach Roberto Martinez fungeert Thierry Henry als het 'geheime' wapen van de 'Rode Duivels'. ,,Hij weet veel over het Franse elftal, maar hij staat aan onze kant'', zegt verdediger Thomas Vermaelen. ,,Thierry zal niet aarzelen om ons van extra informatie over Frankrijk te voorzien.''