Mbappé kwam met drie ontwrichte ruggenwervels toch in actie

Trotse wereldkam­pi­oen gehuldigd in Parijs

16 juli Met enige vertraging is wereldkampioen Frankrijk teruggekeerd in eigen land. Een dag na de triomf in de WK-finale tegen Kroatië (4-2) stapte aanvoerder Hugo Lloris als eerste het vliegtuig op luchthaven Charles de Gaulle in Parijs uit om de beker aan zijn landgenoten te tonen.