'Meerderheid Saoedische spelers vast niet op dag openingsduel'

Adel Ezzat, voorzitter van de Saoedische voetbalbond SAFF, zei eerder dat de spelers dispensatie hebben gekregen om toch tijdens de ramadan te eten en te drinken. Hij baseert zich op een gangbare uitzondering die geldt voor reizigers. Ook als er binnen Rusland wordt gereisd en je verblijft niet langer dan vier dagen in die plaats dan krijg je de status van reiziger en kun je dus het vasten later inhalen. Alle landen moeten tijdens het WK flinke afstanden afleggen omdat de wedstrijden in verschillende steden worden gehouden. In de islam krijg je de status van reiziger indien je een afstand van minimaal 80 kilometer aflegt. De Saoediërs moeten achtereenvolgens naar Moskou (tegen Rusland), Rostov (Uruguay) en Volgograd (Egypte). Hun thuisbasis in Rusland is in Sint-Petersburg.



Saoedi-Arabië bereidde zich in het Zwitserse Zürich voor op het WK. Vier spelers hebben bij het trainingskamp toch gevast. Maar vorige week vrijdag, toen het oefenduel met Duitsland (2-1 verlies) werd gespeeld, gingen ook de bewuste vier voetballers overstag.