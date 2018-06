Messi's missie begint tegen IJsland

Volledig scherm IJsland traint in aanloop naar de wedstrijd tegen Argentinië © EPA Naar wie moeten we kijken? Niet het meest creatieve antwoord, maar de one to watch is toch gewoon Lionel Messi. Meer dan ooit zijn de ogen op hem gericht. Argentinië heeft een elftal dat het in principe ver moet kunnen schoppen, maar met name defensief heeft het zijn gebreken. Messi is degene die dat zou kunnen compenseren. Tegen IJsland lijkt Argentinië zich op te kunnen warmen. De stuntploeg bij het EK 2016 lijkt de vorm van twee jaar geleden al even kwijt te zijn.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar? Nee, dit wordt de eerste onderlinge confrontatie. Net zoals dit – nadat het in 2016 een EK-debuut was – de eerste keer is dat IJsland op een WK in actie komt.

Wie is de favoriet? Dat mag duidelijk zijn. Argentinië is de favoriet, ook om de poule te winnen en die ploeg is bovendien een outsider voor de wereldtitel. We herinneren ons vooral het IJslandse team dat vol branie verraste op het EK, maar het is de vraag of dat op wereldtoneel opnieuw mogelijk is. Dan zal dat vooral tegen Kroatië en/of Nigeria moeten gebeuren.

Kunnen we spektakel verwachten? Ja, waarom niet? Met name de voorhoede van Argentinië is met Messi en Sergio Aguëro om te watertanden. Maar vlak IJsland niet uit. Een team vol bikkels dat zich niet zomaar omver laten blazen door de Argentijnen. Een saaie 0-0 ligt in elk geval niet voor de hand.