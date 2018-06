Peru mag niet verliezen van oersterk Frankrijk

VoorbeschouwingDe tweede wedstrijd van vandaag, die tussen Frankrijk en Peru, is een interessante. Want hoe komt Frankrijk – dat nogal tegenviel tegen Australië (2-1) – voor de dag? Voor Peru was de nederlaag tegen Denemarken (0-1) een hard gelag: een nieuwe nederlaag betekent het einde van de Peruviaanse droom. Een voorbeschouwing.

Naar wie moeten we kijken? Het kwam er tegen Australië nog niet helemaal uit, al had hij binnen enkele minuten al zijn eerste schot op vijandelijk doel gelost. Kylian Mbappé liet in die actie zijn snelheid en explosiviteit zien en is absoluut een speler om vanmiddag ook in de gaten te houden. De pas 19-jarige aanvaller, nu al basisspeler bij Paris Saint-Germain en ‘Les Bleues’, wil ook op dit podium laten zien wat hij kan.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar? Frankrijk en Peru speelden eenmaal vriendschappelijk tegenover elkaar, in 1982 in Parijs. Toen wonnen overigens de Peruvianen door een doelpunt van Juan Carlos Oblitas.

Wie is de favoriet? Frankrijk overtuigde allesbehalve tegen Australië, toen maar nipt werd gewonnen en het spel ook niet om over naar huis te schrijven was. Maar dat neemt niet weg dat de Fransen, met hun gigantische kwaliteit op het veld en op de bank, torenhoog favoriet zijn tegen Peru. Maar een nieuwe nederlaag voor Peru betekent einde WK, dus dit zou een topmoment zijn voor die ploeg om te pieken.

Kunnen we spektakel verwachten? Spektakel min of meer gegarandeerd nu Frankrijk en Peru weten hoe de verhoudingen zijn in groep C. Denemarken heeft 4 punten, Australië 1. En dat terwijl de Fransen op 3 staan en Peru nog puntloos is. Dat betekent dat Peru bij een verlies uitgeschakeld is en dus kunnen de Peruvianen niet à la Iran de boel dichttimmeren. Dat is weer goed nieuws voor de Fransen, met al die attractieve voetballers.

Verder nog iets opvallends? Zeker. Want stel dat de Fransen maar moeizaam tot scoren komen, dan is het niet per se een goed idee om Olivier Giroud in te brengen als pinchhitter. In zijn laatste twintig wedstrijden voor Frankrijk als invaller scoorde hij niet. Een doelpunt als pinchhitter maken lukte voor het laatst in 2012 tegen Spanje (1-1). Maar áls hij scoort, gaat hij Zinédine Zidane voorbij op de topscorerslijst aller tijden van Frankrijk: 32 om 31.