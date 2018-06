Poetin: Morgen komt de droom van Rusland uit

Het gastland opent het toernooi in Moskou tegen Saudi-Arabië. ,,Het was een lange en gecompliceerde route naar dit WK. We hebben het met elkaar gedaan, als één groot team'', zei Poetin. ,,De voorbereiding op dit grote sportevenement was niet alleen de taak van ons als gastland. We hadden het niet kunnen doen zonder de hulp van heel veel specialisten uit de voetbalwereld. Ik bedank ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij heeft zich altijd positief uitgelaten over Rusland en staat in een gecompliceerde periode aan het hoofd van de FIFA. Hij is een echte vechter. Het is goed dat de FIFA sport niet vermengt met politiek.''



Infantino bedankte de machtigste man van Rusland met een handdruk, twee kussen op de wang en een vaantje van de FIFA.