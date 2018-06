Rose wil familie niet in Rusland vanwege racisme

,,Ik ben niet bezorgd over mezelf’’, zegt Rose (27) tegen Evening Standard. ,,Ik wil me geen zorgen maken om de veiligheid van mijn familie wanneer ik me aan het voorbereiden ben op de wedstrijd. Als mij iets overkomt, zal dat mij minder raken dan als het mijn familieleden betreft. Ik maak mezelf wijs dat wat er ook gaat komen, ik ermee kan omgaan.’’



Het was voor Rose, die in 2012 als jeugdinternational met racisme te maken kreeg op het EK onder-21 in Servië, moeilijk om het aan zijn familie te vertellen. ,,Mijn vader was echt overstuur. Hij zei dat er misschien nooit meer een kans komt om mij op het WK te zien. Het was echt triest om hem aan te horen, maar dit is nu eenmaal hoe het ervoor staat. Rusland heeft op de één of andere manier het WK gekregen en daar moeten we mee omgaan.’’