Russen willen een leuk toernooi, en dat krijgen ze

Iraanse vrouwen stelen show in Kazan en schrijven historie in Teheran

21 juni De grootste revelatie van dit WK is geen aanvaller, geen spelverdeler, geen keeper. Het is een supporter. De vrouwelijke Iraanse voetbalfan, om precies te zijn. Gisteren waren ze de blikvangers tijdens de wedstrijd tegen Spanje. Tegelijkertijd keken vrouwen in Teheran voor het eerst in 37 jaar samen met mannen naar een wedstrijd in een stadion.