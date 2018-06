Sampaoli beschermt Messi: 'Hij draagt niet alle verantwoordelijkheid'

Scoort Luis Suarez in zijn 100ste interland?

14:26 Saoedi-Arabië maakte bepaald geen beste indruk in de openingswedstrijd van het WK. Rusland sneed er simpel doorheen en maakte 5 doelpunten. Tegen Uruguay is er kans op eerherstel. Maar Suarez en co. ruiken de volgende ronde al. Een voorbeschouwing.