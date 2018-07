Sjoerd en Mikos: Misschien emigreer ik later wel naar Kaliningrad

Uit & Thuis

Sjoerd vanuit Rusland

Mikos,



Dit stukje schrijf ik in de trein van Moskou naar Nizjni Novgorod. Ik had daar vooraf een romantisch beeld bij. Zag ik zo'n oude stoomtrein voor me, weet je wel. Met Oostblok-omaatjes en allemaal levende kippen in het bagagevak.

Maar het is gewoon een trein zoals die van Amsterdam naar Hoofddorp.

Hij zit helemaal vol met Uruguayanen, Fransen en Joep Schreuder. Dat maakt het allemaal nog enigszins exotisch, en het uitzicht is fascinerend natuurlijk. Wat een land. Ik kan dat cyrillische schrift al steeds beter lezen, mijn uitspraak van het Russisch is vrijwel vloeiend. Misschien emigreer ik later wel naar Kaliningrad of Dzerzjinsk. Ben ook erg te spreken over de voetbalcultuur hier trouwens. Genoten van de stadions in Moskou. Van het Loezjniki, maar ook die van Spartak en Dinamo. Ze zijn comfortabel en modern, maar verbouwd met heel veel gevoel voor historie.

Dat van Dinamo is bijna af, de klassieke gevel is behouden. Volgende week ga ik er nog even kijken. Even wat Lev Yashin-souvenirtjes op de kop tikken.

Maar belangrijker: geloof jij een beetje in de Belgen? Gaan ze het eindelijk waarmaken, of ben je van de Aad de Mos-school? Die zegt dat het zelfmoordtactiek is, dat 3-4-3. Aad zit er met zijn voorspellingen op Twitter en Instagram zelden naast.

Doei!

Mikos vanuit Nederland

Sjoerd,



Of ik geloof in de Belgen? Eigenlijk niet. Twee jaar geleden tijdens het EK heb ik de ploeg op de voet gevolgd. Net toen ik dacht dat de Europese machtsgreep echt aanstaande was, bleek het kroegelftal van Wales te sterk.

Uiteindelijk lopen ze toch altijd weer tegen een zeperd aan, al vind ik hun speelwijze ook weer geen zelfmoordtactiek. We doen nu allemaal net alsof iedereen daar vanaf de allereerste seconde blind naar voren sprint. Ze vallen liever aan dan dat ze verdedigen, dat is alles.

Ik heb samen met wat Belgen de kritische analyses van Aad de Mos bekeken. Weet je wat ze zeiden? 'Ach, Aadje wordt oud'.

De Brazilianen, met drie jongens die nog hebben geprobeerd voet aan de grond te krijgen in onze ijzersterke eredivisie. Rechtsback Fagner kwam er niet aan te pas bij PSV. Filipe Luís bleef hangen in het tweede elftal van Ajax en reservekeeper Cassio Ramos kreeg geen kans bij PSV. Wat zegt dat volgens jou?