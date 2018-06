Spanje kan tegen Zwitserland nog niet imponeren

Spanje had vrijwel de hele wedstrijd de bal in bezit, maar kwam maar moeilijk door de stugge Zwitserse defensie heen. Na een halfuur spelen kwam Spanje dan toch op voorsprong, nadat een schot van Real Sociedad-rechtsback Alvaro Odriozola van richting werd veranderd en daarmee te machtig was voor de Zwitserse doelman Yann Sommer: 1-0. In de 62ste minuut kwam Zwitserland op gelijke hoogte via Ricardo Rodriguez. De linksback van AC Milan kon uit de rebound eenvoudig binnen tikken, nadat David de Gea geen goed antwoord had op een schot van de Zwitserse rechtsback Stephan Lichtsteiner. Spanje ging in het laatste halfuur nog wel op zoek naar een tweede doelpunt, maar slaagde er niet in om die te maken.



Voor Andrés Iniesta was het zijn laatste interland op Spaanse bodem, want de begaafde middenvelder stopt na het WK als international. Hij gaat dan aan de slag in Japan bij Vissel Kobe, waar hij ploeggenoot wordt van Mike Havenaar en Lukas Podolski. Spanje oefent komende zaterdag nog tegen Tunesië, een andere WK-deelnemer. Deze laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het WK wordt gespeeld in Krasnodar in Rusland.