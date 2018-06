Ster Suárez moet nog gaan stralen

Door Daniël Dwarswaard

Naar wie moeten we kijken? Het is vanmiddag vooral uitkijken naar Luis Suárez. Hij maakte tegen Saoedi-Arabië weliswaar de enige treffer, maar ‘los’ is de ex-Ajacied nog allerminst. Terwijl de andere sterren stralen, schijnt die van Suárez nog wat bleekjes. Eén voordeel: het toernooi gaat voor Uruguay nu eigenlijk pas beginnen. Bij Rusland is het vooral uitkijken naar spelers die het grote publiek nog niet kende, maar dit WK positief opvallen. Aleksandr Golovin, Denis Cherysjev en Artjom Dzouba.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar? Zeker. Acht keer speelden beide ploegen tegen elkaar. Zes keer won Rusland, één keer Uruguay, één keer gelijk. Maar pas één keer kwamen ze elkaar tegen na de val van Sovjet-Unie. Dat was een vriendschappelijke wedstrijd in 2012. Toen werd het 1-1.

Wie is de favoriet? Het pessimisme in Rusland over de nationale voetbalploeg? Daar is weinig meer van te merken. Vooraf waren de Russen nog zo somber gestemd over de kansen van hun voetballers. Maar nu Rusland, in een zwakke poule weliswaar, na twee overwinningen al zeker is van de achtste finales, kunnen de Russen redelijk ontspannen toewerken naar de laatste poulewedstrijd tegen Uruguay.

Kunnen we spektakel verwachten? Het gaat 'alleen' nog om de groepswinst in poule A. Bij een gelijkspel zijn de Russen zeker van de eerste plaats in de poule omdat het thuisland een aanzienlijk beter doelsaldo heeft dan UruguayEn Uruguay? Dat is eigenlijk heel stiekempjes door de eerste ronde gerold. Twee keer wonnen de Zuid-Amerikanen met 1-0 (van Egypte en Saoedi-Arabië), een uitslag die zo past bij het elftal van bondscoach Oscar Tabárez.

Verder nog iets opvallends? Toch nog even over Suárez en een opvallend feitje. Uruguay won alle vier de WK-wedstrijden waarin hij scoorde. Als die andere spits Edinson Cavani scoort, loopt het juist niet goed af. De twee WK-wedstrijden waarin hij scoorde, verloor Uruguay.